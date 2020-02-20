Burdur'da 7 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 7 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'da 7 litre etil alkol ele geçirildi

7 saat önce

Burdur'da sahte içki imal ettikleri gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da 7 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Burdur'da sahte içki imal ettikleri gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametinde kaçak içki yapımında kullanılan 7 litre 860 ml etil alkol ele geçirildi.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki imal ettikleri gerekçesiyle D.Y. ve R.Ç isimli şahıslar yakalandı. Şahısların birlikte kalmış oldukları ikamette yapılan aramada kaçak içki yapımında kullanılan 7 litre 860 ml etil alkol ele geçirildi. Şahıslar haklarında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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