Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza - Son Dakika

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gün boyunca süren denetimde 75 araç sürücüsüne 57 bin 860 TL trafik cezası uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde 5 gün boyunca denetim yaptı. Okul Servis Araçları, İşçi ve Personel Taşıyan Araç ve Sürücüleri, Yolcu Taşımacılığı Yapan Araç ve Sürücülere yönelik yapılan denetimde 2 bin 791 araç kontrol edildi. Denetimde, 1 okul servisi sürücüsü hakkında 314 TL, 4 yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüsü hakkında 3 bin 306 TL, diğer ceza maddelerinden 70 araç sürücüsü hakkında 54 bin 240 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı.

Ayrıca yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir şahsın yakalandığı denetimde 21 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi. - BURDUR