Yapılan fiziki takip sonucu Çeltikçi ilçesinde durdurulan M.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 59 sikke, 10 yüzük, 3 mühür, 1 haç ve 5 obje olmak üzere toplam 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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