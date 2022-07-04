Son dakika haber! Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi

04.07.2022 16:20
Son dakika haber! Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Burdur'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 78 parça ele geçirildi.

Burdur'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 78 parça ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.A'nın Bucak ilçesine tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan fiziki takip sonucu Çeltikçi ilçesinde durdurulan M.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 59 sikke, 10 yüzük, 3 mühür, 1 haç ve 5 obje olmak üzere toplam 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Son dakika haber | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 253 obje ele geçirildi Son dakika haber | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 253 obje ele geçirildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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