Son Dakika Haberleri: Burdur'da 782 Selçuklu Dönemi Sikke Ele Geçirildi

Burdur'da 782 Selçuklu Dönemi Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

BURDUR'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi.

Burdur'da 782 Selçuklu Dönemi Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
BURDUR'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Antalya'da oturan M.Y. ve N.H.'nin Selçuklu dönemine ait sikkeleri Burdur'un Bucak ilçesine getirerek satacağı tespit edildi. Yapılan yol kontrolünde M.Y. ve N.H.'nin içinde bulunduğu araç dün jandarma tarafından Burdur-Antalya karayolu Boğazköy yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.Y. ve N.H. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

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