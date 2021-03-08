Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren bir kot fabrikasını ziyaret etti.

Kadın çalışanların gününü kutlayan Ercengiz, fabrikada yaptığı açıklamada, kadının elinin değdiği her yerde güzellik olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş'ın "Kadın insandır bizler insanoğluyuz" sözünü hatırlatan Ercengiz, "Biz şuna inanıyoruz, kadınlarımız ne kadar iyi koşullarda yaşarlarsa erkeğini, çocuğunu ve ailesini o kadar iyi yetiştirir. Kadının siyasette, ticarette, iş hayatında, bilimde ve sanatta hatta uzay yolunda her yerde izi var. Biz kadını kadın olarak değil, insan olarak görüyor ve cinsiyetçi bir ayrım yapmadan kadının her işi başarabileceğine inanıyoruz. Sizlerin emeklerine teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hepimizin baş tacısınız, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da başkanlık vekaletini Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Altınsoy'a bıraktı. Başkan Vekili Altınsoy, belediyede çalışan kadın personele çiçek ve Ünal'ın mektubunu dağıttı.

Başkan Ünal'a nazik davranışından dolayı teşekkür eden Altınsoy, "Böyle bir günde başkan vekili olmak çok onur verici. Keyifli bir gün geçiriyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.