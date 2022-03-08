Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2022 20:54
Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Burdur'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Burdur'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kamu kurumlarında görevli kadınlar bilgilendirme, kadın girişimci kooperatifleri ise el ürünleri stantları açtı.

Vali Ali Arslantaş ve beraberindeki yetkililer stantları gezerek kadınlara çiçek verdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte ise "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" paneli düzenlendi.

Programda kadın öğrenciler tarafından müzik dinletisi de yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


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