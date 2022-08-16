Birlikte işlettikleri restoranda eşinin öldüren Sercan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Birlikte işlettikleri restoranda eşinin öldüren Sercan'ın yargılanmasına başlandı

16.08.2022 20:17
Birlikte işlettikleri restoranda eşinin öldüren Sercan'ın yargılanmasına başlandı

BURDUR'da 8 nisan'da birlikte işlettikleri restoranda eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeği ile öldüren tutuklu sanık Serhan Seçer, yargılandığı ilk mahkemede olay günü alkollü olduğunu söyledi.

BURDUR'da 8 nisan'da birlikte işlettikleri restoranda eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeği ile öldüren tutuklu sanık Serhan Seçer, yargılandığı ilk mahkemede olay günü alkollü olduğunu söyledi.

Olay, 8 Nisan 2022 günü saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde Seçer çiftinin birlikte işlettiği restoranda meydana geldı. Serhan Seçer, olay günü elinde av tüfeğiyle yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçer, işyerinin kapısında eşi Nurcan Seçer'e av tüfeğiyle ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinden kaçan Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ömer Kılıç'a ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görünce müdahale ederek tüfeği elinden aldı. Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer ise bir süre sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda Serhan Seçer hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme ve kayınpederi ile kayınbiraderini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDIBurdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Serhan Seçer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sitesmi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, öldürülen Nurcan Seçer'in annesi Fatma, babası Mustafa ve kardeşi Ömer Kılıç, iki tarafın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.'OLAY GÜNÜ ALKOL ALMIŞTIM'Tutuklu sanık Serhan Seçer savunmasında, "Benim elimde mahkemeye sunacağım deliller var. Çocuğumun geleceği için bu delilleri sunmak istemiyorum. Yaşamak da istemiyorum. Olay günü alkol almıştım. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Emniyet, savcılık ve Sulh Ceza'daki beyanlarım doğrudur" dedi.BABA KILIÇ: SANIK KIZIMI DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞNurcan Seçer'in annesi Fatma Kılıç, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Baba Mustafa Kılıç ise "Serhan Seçer olay günü motosikletiyle işyerimize geldi. Oğlum Ömer ile yanyanaydık. Elinde av tüfeği vardı. Önce oğluma doğrulttu. Tüfek ateş almadı. İkinci defa bana doğrulttu. Bu sırada karşı tarafta işyeri olan babası gelip elinden tüfeği aldı. Daha önce de kızımı 'Seni, babanı, aileni öldürürüm' diyerek tehdit ediyormuş. Kızım korktuğu için çektiği eziyetleri söyleyememiş. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.KARDEŞ KILIÇ: DIŞARIYA KAÇIP POLİSİ ARADIMNurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç, "Motorla geldiğini gördüm. 'Ben sana demedim mi' diyerek geldi, tüfeği doğrultup tetiğe bastı. Tezgahın arkasına kaçtım. Sonra babama doğrulttu. Babam elindeki süpürge ile müdahale etmeye çalıştı. O sırada babası gelip elinden tüfeği aldı ben dışarıya kaçıp polisi aradım" diye konuştu.SANIK BABASI ŞEREF SEÇER: UZAKLAŞTIRMA KARARLARINI BİRLİKTE ALIYORDUKTanık olarak dinlenen Serhan Seçer'in babası Şeref Seçer ise oğlunu elinde tüfekle dükkana girerken gördüğünü ve silahı elinden aldığını, ancak Nurcan Seçer'i vurduğundan haberi olmadığını söyledi. Oğlunun evliliğinin son dönemlerde sıkıntıları olduğunu söyleyen Şeref Seçer, "Evliliklerinin son döneminde sıkıntı vardı. Nurcan'ın kendisini aldattığına dair şüpheleri vardı. Ben böyle bir olay olmadığını düşünüyorum. Nurcan'a zarar verebileceğini düşündüğümüz için uzaklaştırma kararlarını birlikte alıyorduk. Nurcan bir dönem bizim evimizde kaldı. Uzaklaştırma kararı alınmasında ben kendisine yardımcı oldum. Serhan normalde iyi bir kocaydı. Evliliğinde bir kez dahi eşini darp etmedi. Aldığı alkol ve uyuşturucu tesiriyle dengesiz davranışları oluyordu. 7-8 yıldır ruhsal sorunları vardı. Hem bağımlılık hem psikolojik tedavi için uğraştık" diye konuştu.Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatları dinledikten sonra Sercan Seçer'in akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp raporunun beklenmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi. AVUKAT KESİCİ: HERHANGİ BİR İNDİRİM YAPILMAMASINI TALEP ETTİK

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı Süleyman Kesici, Nurcan Seçer'in öldürülme olayında tasarlama eyleminin olduğunu ifade ederek, sanığın adli sağlığı ile ilgili Adli Tıp raporunu bekleyeceklerini söyledi. Avukat Kesici, "İlaç yazılmış ama kullanmamış. İlaçlarını kullanmıyor. Hastalığını artıracak şekilde eylemlerde bulunuyor. Sonra gidip eşini öldürüyor. Bu kişinin ceza almaması düşünülemez. Cezasında indirim yapılması düşünülemez. Biz de bu durumda sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını, herhangi bir indirim yapılmamasını talep ettik. Taleplerimiz doğrultusunda karar verileceğini ümit ediyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Eşini tüfekle öldüren sanık hakim karşısına çıktı Eşini tüfekle öldüren sanık hakim karşısına çıktı Burdur'da Eşi Nurcan Seçer'i Öldüren Serhan Seçer'in Yargılanmasına Başlandı Burdur'da Eşi Nurcan Seçer'i Öldüren Serhan Seçer'in Yargılanmasına Başlandı
Kaynak: DHA

Ömer Kılıç, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte işlettikleri restoranda eşinin öldüren Sercan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: Birlikte işlettikleri restoranda eşinin öldüren Sercan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement