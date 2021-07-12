Burdur'da acil durum, arama kurtarma ve çadır kurma eğitimi - Son Dakika

Burdur'un Kemer ilçesinde Türk Kızılayı Burdur Şubesince afet ve acil durumlar için gönüllülere arama kurtarma eğitimi veriliyor.

Asarcık Yaylası'nda yapılan ve üç gün süreceği bildirilen eğitimin birinci gününde, Kızılay gönüllülerine açık arazide kurtarma, urganla kurtarma ile çadır kurma öğretildi.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, programda yaptığı konuşmada, verilen eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin son yirmi yılda afet ve acil durumda dünyanın birçok ülkesine göre ileri geçtiğini kaydetti.

Birçok konuda olduğu gibi enkaz altından kurtarma faaliyetlerinde Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın geride bırakıldığına değinen Tan, "Şu anda 57 ülkede Türk Kızılay'ı faaliyet göstermekte. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nda yurt dışında yirmi ülkede ve kendi ülkemizde kurban ibadetini yerine getirmeye çalışacağız. Geçen yıl otuz milyon ihtiyaç sahibine ulaşarak yardım etmiştik. Bu yıl hedefimiz elli milyona ulaşmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan'a, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk'e, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram'a ve AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz'e plaket takdim edildi.