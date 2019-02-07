Burdur'da Adliyenin Yazı İşleri Müdürüne "Zimmet" Tutuklaması
25 dakika önce
Burdur'da adliyenin yazı işleri müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Burdur
'da adliyenin yazı işleri müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Yeşilova
Adliyesinde yazı işleri müdürü olarak çalışan ve icra müdürlüğü görevini vekaleten yürüten M.A. hakkında zimmet suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, gözaltına alınan M.A'nın Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
M.A'nın zimmetine ne kadar para geçirdiği iddiasına ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:14 Kaynak: AA
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