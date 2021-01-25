Burdur'da AFAD'tan gazetecilere "Temel Afet Eğitimi" - Son Dakika

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kentte görev yapan gazetecilere yönelik "Temel Afet Eğitimi" programı düzenlendi.

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans salonunda yaptığı konuşmada, 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendiğini, bu doğrultuda kentte afet bilinci oluşturmak için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Afet öncesi yapılacakların bilinmesinin hayat kurtaracağını belirten Tokgöz, okullarda, sanayi bölgelerinde, camilerde vatandaşlara ulaşarak afet bilincini oluşturduklarını kaydetti.

Tokgöz, eğitim çalışmalarında depreme ilişkin bilgiler de verdiklerini bildirdi.

Depremlerde yaralanmaların yüzde 60'a yakınının yapısal olmayan malzemelerden kaynaklandığını belirten Tokgöz, şunları kaydetti:

"Evlerde dolap, buzdolabı, mutfak rafı gibi malzemelerin sabitlenmesi gerekiyor. Ayrıca her evde mutlaka afet ve acil durum çantasını hazırlamamız ve mahallelerimizdeki acil toplanma alanlarını bilmemiz lazım. Deprem anında pencere, merdiven ve asansörden uzak durulmalı, sarsıntı bitmeden dışarıya çıkmamalıyız. Dayanaklı bir nesnenin yanında çök, kapan, tutun pozisyonunu almalıyız."