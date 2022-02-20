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Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

20.02.2022 21:57
Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Süleyman Demirci'nin kullandığı 32 ACH 126 plakalı minibüs, Isparta - Antalya kara yolunun Sütçüler kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yoğun çalışmanın ardından minibüste sıkışan 3 yaralıyı kurtardı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki yolcular Mehmet Bulut ve Hüseyin Pala, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

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Sütçüler, Antalya, Minibüs, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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