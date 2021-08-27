Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı - Son Dakika

Burdur'un merkeze bağlı Suludere köyünde hayvan ağılında çıkan yangın nedeniyle 38 küçükbaşı telef olan şehit ailesinin zararı devletin imkanlarıyla karşılanacak.

Haşeratla mücadele çalışması yaptıkları hayvan ağılında 23 Ağustos'ta yangın çıkan şehit ailesinin, burada bulunan 17 keçisi ile 21 koyunu telef oldu. Hasar gören ağıldaki hayvanlardan 6'sı ise yaralı kurtarıldı.

Yangının ardından üzüntü yaşayan şehit ailesinin bu durumundan haberdar olan Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden aileyi ziyaret ederek hasar tespit çalışması yaptı.

Durumu tespit eden yetkililer, şehit ailesine ağılın onarılacağını ve telef olan hayvanların yerine yenisinin alınacağını bildirdi.

Bunu öğrenen şehit ailesi mutlu oldu.

"Devletimiz hemen koşup geldi"

Hakkari Çukurca Pirinçeken Karakolu'na 1994'te PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Ümit Alyanak'ın Annesi Vesile Alyanak (71), AA muhabirine, bir saatin içinde 38 hayvanın yandığını ve her şeyin kül olduğunu söyledi.

Sabah bütün yetkililerin geldiğini vurgulayan Alyanak, hayvanların yanarak ölmesine çok üzüldüğünü ve ağladığını belirtti.

"Devletimiz hemen koşup geldi, çok sevindim. Daha ne yapsınlar bizim için? Çok mahcubum, minnettarım." diyen Alyanak, yetkililerin her zaman kendileriyle ilgilenildiğini anlattı.

Alyanak, gösterilen ilgiden dolayı mahcup olduğunu dile getirerek, "Koyunlarınızı verelim, ağılınızı yapalım demişler, sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, mahcup oluyorum. Keşke ben de başka birilerine yardım edebilsem. Ben yardım etmeyi çok severim." diye konuştu.

"Ülkemle, devletimle, vatanımla gurur duyuyorum"

Şehit babası Mustafa Alyanak da (71) bu bayrağın bir bedeli olduğunu, her babaya şehit babası olmanın nasip olmadığını kaydetti.

Devletin her zaman yanlarında olduğuna dikkati çeken Alyanak, "Yangın olayında da hemen geldiler enkazı kaldırdılar. Milletvekilimiz geldi, İl Tarım Müdürlüğünden, Aile ve Sosyal Politikalardan, Valilikten geldiler, hepsi yanımızda oldu. Allah razı olsun. Ülkemle, devletimle, vatanımla gurur duyuyorum. Devlet bize her imkanı sağlıyor. 'Telef olan hayvanlarınızı karşılayacağız, ağılınızı yapacağız.' dediler. Üzülmemizi hiç istemiyorlar. Gösterilen ilgiden çok memnunum. Vatanını korurken oğlumun şehit olması ayrı bir gurur. Üzüntüm yok mu, var, ama sevincim de var. Bu vatan bizim, vatanımı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit kardeşi Kadir Alyanak da (40) yangından hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandığını ifade ederek, "Çok mücadele verdik ancak hayvanlarımızı kurtaramadık. Boynumda, kolumda, kulağımda yanıklar oluştu. Küçük kuzular ateşte erimiş. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. "dedi.