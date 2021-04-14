Burdur'da Akça Katık Peynir Projesi için işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Burdur Belediye Başkanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) arasında unutulmaya yüz tutan kentin geleneksel lezzeti Akça Katık Peyniri'ni üretmek için işbirliği protokolü imzaladı.

Burdur Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, Akça Katık Peynir Projesi'nin hazırlanması ve uygulanması için sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı işbirliği protokolüne imza attı.

Belediye Başkanı Ercengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada, MAKÜ'nin büyüyerek geliştiğini belirterek üniversitenin yaptığı işlerle sadece bölgenin değil, ülke gündeminde de dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Burdur Belediyesi olarak sadece gündelik işler yapmadıklarını, aynı zamanda kenttin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı veren hizmetler de yaptıklarını anlatan Ercengiz, "Geçmişine sahip çıkan ve bunu gelecek nesillere aktarmaya çalışan bir anlayışla bu projeyi üniversitemizin akademisyenleriyle hayata geçirmeye planladık." ifadesini kullandı.

MAKÜ Rektörü Korkmaz da üniversitenin sahip olduğu akademik, teknik ve bilimsel alt yapısıyla yaşadığı bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Projelerde işbirliği yapmak önemli olduğunu aktaran Korkmaz, "Bir arada yaşıyoruz, içinde bulunduğumuz toplumda kurumlar, insanlar sosyal yapılar birbirini tamamlıyor. Hayırlı olsun" dedi.

Burdur'un geleneksel ev ürünlerinden Akça Katık Peyniri'ni gün yüzüne çıkartmayı, kentte çalışmayan kızları, kadınları eğitmeyi ve istihdam sağlamayı amaçlayan projeyle alanında uzman akademisyenler tarafından kursiyerlere verilecek eğitimle Akça Katık Peyniri üretecek. ???????