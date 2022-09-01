Otomobilde yangın başladığını gören sürücü aracını terk etti. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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