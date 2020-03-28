Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı minibüs refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Burdur'un Çavdır ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı minibüsün refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emin A'nın (39) kullandığı 20 JA 148 plakalı minibüs, Antalya- Denizli kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı.

Sürücü ile araçtaki Mehmet Çalışcı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.