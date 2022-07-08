Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı - Son Dakika
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Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı

08.07.2022 15:28

Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı Antalya'nın Kumluca ilçesinden getirilen deveye Burdur'da çene ameliyatı yapıldı.

Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı

BURDUR - Antalya'nın Kumluca ilçesinden getirilen deveye Burdur'da çene ameliyatı yapıldı. MAKÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar ile Veteriner Hekim Metin Danacı tarafından alt çene kemiğinde kırık tespit edilen deveye ameliyat ile implant uygulaması gerçekleştirildi.

"Devemiz iki ay içerisinde sağlığına kavuşacaktır"

Antalya Kumluca'dan gelen devede çift taraflı çene kırığı olduğu tespit edildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar," Meslektaşım ile birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Devemiz iki ay içerisinde sağlığına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı. Aydın Söke'de deve doktoru olarak çalışan Veteriner Hekim Metin Danacı ise " Röntgen sonrası alt çenede çift taraflı bir kırık olduğunu tespit ettik ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik" sözlerine yer verdi

"Ameliyat ile implant uygulaması yapıldı"

Antalya Kumluca'da yaşayan ve sportif amaçlı deve yetiştiriciliği yapan hayvan sahibi Kemal Özer ise dün öğleden sonra hayvanın ağılına girdiğinde alt çenesinin sallandığı ve ağzının kanadığı gördüklerini belirterek " Antalya'ya en yakın büyük fakülte olarak MAKÜ Hayvan Hastanesi olduğunu duyduk. Harun Çınar hocamız ile temasa geçtik ve hayvanımızı buraya getirdik. Bütün tetkikleri, muayenesi yapıldı ve alt çenesinde kırık olduğu tespit edildi. Ameliyat ile implant uygulaması yapıldı. Hayvanımızın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ameliyat, Antalya, Kumluca, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı - Son Dakika

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