Burdur'da Alt Gelir Grubu İçin 500 Konut

Burdur
'da alt gelir grubu için 500 konut Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Burdur'da hayata geçirecekleri 2 kentsel dönüş projesindeki binaların yatay mimari tarzında yapılacağını belirterek, alt ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için 500 konut yapacaklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak, bazı tesislerde inceleme yapmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum programı kapsamında ilk olarak Burdur Valisi Hasan Şıldak
'ı makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda İl Koordinasyon Toplantısına da katılan Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan 11 maddelik 31 Mart seçim manifestosunda, bakanlığını ve şehirleri ilgilendiren çok önemli projeler olduğunu söyledi. Manifesto kapsamında bakanlık bürokratları ile şehirlerin kalitesini, yaşam seviyesini yukarıya çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Kurum, Bu projeler çerçevesinde illerimizi ziyaret ediyoruz. 35 ilimize 67 ziyarette bulunduk. 81 ilimizde en az bir 'Millet Bahçesi
' yapmak, kişi başı yeşil alan miktarını da 2023 yılında 15 metrekareye çıkarmak için yerel yönetimlerle ortak çalışıyoruz. Bugün de Burdur'un geleceğine ilişkin birçok projeyi görüşüp kararlar aldık dedi. Burdur Gölü
kenarına yapılacak yeni hastanenin hemen yanına 'Millet Bahçesi' yapılacağına dikkati çeken Bakan Kurum, içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, millet kıraathanesi olacağına değindi. Burdur'daki ikinci 'Millet Bahçesi'nin ise Salda Gölü kenarına yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, çalışmaların bu yıl başlayacağına işaret etti.
Burdur Gölü çevresinde de düzenleme yapılacağına değinen Bakan Kurum, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları içeren projenin Valilik, İl Özel İdare ve Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. Bakan Kurum, Burdur'da çevre ve hava kalitesinin korunması için katı atık düzenleme tesisi yapıldığını ve dün işletme izni verdiklerini, Burdur'da çöp sorununu hallettiklerini söyledi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Burdur'da merkez Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldığını aktaran Murat Kurum, yeni yapılaşmanın yatay mimari tarzında olacağını söyledi. 100 bin metrekarelik alanda yaklaşık 655 konut, karakol, kütüphane ve çevre düzenlemesini içeren projede 324 hak sahibi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, Kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde yatay mimari anlayışı içinde gerçekleştirmiş olacağız. Yine Necatibey Mahallesi'nde 159 bin metrekare alanda 555 konutluk bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu yıl ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu projeler içerisinde 500 konutu alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza vereceğiz. Bucak
ilçesinde ise 238 adetlik sosyal konut projesi yapacağız diye konuştu.
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER İnsuyu Mağarası
'nın çevre düzenlemesinin de yapılarak turizmin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Burdur'da tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla hazine arazilerinin kullanılması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bakan Kurum, lavanta yetiştirmek amacıyla Burdur Gölü etrafındaki hazine arazilerinin talep edenlere kiralama yoluyla, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için verileceğini söyledi.
Valilik programının ardından Burdur Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere Yeşilova
ilçesine gitti.