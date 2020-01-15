Burdur'da anlaşarak akaryakıt fiyatlarını yükselten 10 firmaya para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da anlaşarak akaryakıt fiyatlarını yükselten 10 firmaya para cezası - Son Dakika

Burdur'da anlaşarak akaryakıt fiyatlarını yükselten 10 firmaya para cezası

6 saat önce

Burdur'da ortaklaşa hareket ederek akaryakıt fiyatlarını yükselten 10 akaryakıt istasyonuna para cezası kesildi.

Burdur'da anlaşarak akaryakıt fiyatlarını yükselten 10 firmaya para cezası, System.String[]

Burdur'da ortaklaşa hareket ederek akaryakıt fiyatlarını yükselten 10 akaryakıt istasyonuna para cezası kesildi.


Rekabet Kurulu, Burdur'da LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükseltmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal eden 10 akaryakıt istasyonuna para cezası verilmesine karar verdi. Yapılan inceleme sonucunda Akay Petrol Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Binay Akaryakıt LPG, Otomotiv, Elekt. Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş., Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Burdur İhtiyaç Mad. ve İnş. San. Tic. A.Ş., Emre- Emrah Cantürk Akaryakıt İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurt Otomotiv Parça Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mediha Ongun Hamdi Ongun ve Fahri Ongun Kabacalı Petrol Tic. Kol. Şti., Mudul Petrol LPG ve Sıvı Petrol Ürünleri Tic. ve Müh. Hizmetleri, Özel Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İnş. Taahhüt Oto. Turizm Nak. Madencilik Tarım Ürünleri Konfeks. Gıda Akaryakıt Day. Tüketim Mall. Tic. ve San. Ltd. Şti., Yağmuralan Petrol İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin kanunu ihlal ettiklerine karar verilirken, firmalara idari para cezası kesilmesine karar verildi. - ANKARA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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