Burdur'da apartman dairesinde yangın - Son Dakika

Tezcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, apartman da boşaltıldı.

Yetmişevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:03

Kaynak: AA

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