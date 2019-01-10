Burdur'da Apartmanın Çatısından Düşen Lise Öğrencisi Öldü
2 saat önce
Burdur'da apartmanın çatısından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Burdur
'da apartmanın çatısından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti. Konak
Mahallesi'ndeki halasının evine yemeğe gelen lise son sınıf öğrencisi Emine Belge (17) henüz belirlenemeyen nedenle dört katlı apartmanın çatısından düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Belge, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Belge'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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