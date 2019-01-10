Son Dakika Haberleri: Burdur'da Apartmanın Çatısından Düşen Lise Öğrencisi Öldü

Burdur'da Apartmanın Çatısından Düşen Lise Öğrencisi Öldü

2 saat önce

Burdur'da apartmanın çatısından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Burdur'da apartmanın çatısından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Konak Mahallesi'ndeki halasının evine yemeğe gelen lise son sınıf öğrencisi Emine Belge (17) henüz belirlenemeyen nedenle dört katlı apartmanın çatısından düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belge, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belge'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Konak, Burdur, Güncel
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