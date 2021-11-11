Burdur'da aranması bulunan 36 kişiden 32'si tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da 19 hırsızlık olayının 23 şüphelisi ile farklı suçlardan aranması bulunan 36 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen aranan şahıslardan 32'si tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 4 adet kesici alet, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 5 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı. Kentte meydana gelen 19 hırsızlık olayına karışan 23 şüpheli de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise farklı suçlardan aranması olan 36 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 17 yıl 26 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile "evden hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "bir kimseyi fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin şok denetimlerinde bir iş yerine yapılan operasyonda, kumar maksatlı kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ile 580 TL ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa toplamda 4 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR