Son Dakika Haberleri: Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı
Son Dakika Genel Haber

Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı

17 dakika önce

Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanıBURDUR - TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı
BURDUR - TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.
Kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler ellerindeki valizlerle otogarın yolunu tuttu. Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'ndan terhis olan Askerler " Allahımıza şükür ailemize kavuştuk. " dediler. Kışla'da 6 aylarını doldurup terhis olan askerler arkadaşlarıyla vedalaşıp birliklerinden ayrıldılar.
Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
Burdur, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu Güzel şarkıcı Britney Spears zor günleri geride bıraktı! Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]