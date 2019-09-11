Son Dakika Haberleri: Burdur'da aşure dağıtımı
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Burdur'da aşure dağıtımı

1 saat önce

Burdur'da aşure dağıtımıBurdur Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Burdur'da aşure dağıtımı

Burdur Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bizim felsefemizde bizim inancımızda özel bir gün. İnsanların mutlaka birlik, beraberlik, yardım, dayanışma kültürünü yüzyıllardır sürdürdüğü, devam ettirdiği bir geleneği Burdur Belediyesi olarak sürdürebilmek amacıyla aşuremizi yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin dedi.

Burdur'da aşure dağıtımı

Cumhuriyet Meydanı, Ali Orkun Ercengiz, Muharrem Ayı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
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