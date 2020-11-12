Av tüfeği ile vurulan kişi öldü - Son Dakika

Av tüfeği ile vurulan kişi öldü

12.11.2020 18:29

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, H.İ.Ö, bir süredir ayrı olduğu eşi Ü.Ö'nün yaşadığı Armutlu Mahallesi'ndeki evde karşılaştığı O.Ş'yi av tüfeğiyle boynundan vurdu.

Eşini de yanına alan H.İ.Ö, olayda kullandığı tüfekle emniyete giderek teslim oldu.

Adrese giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, O.Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan H.İ.Ö'nün, emniyetteki ifadesinde, "O.Ş'nin bir süredir eşini rahatsız ettiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu" söylediği öğrenildi.

Av tüfeği ile vurulan kişi öldü
Av tüfeği ile vurulan kişi öldü
Av tüfeği ile vurulan kişi öldü

Gölhisar, Armutlu, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av tüfeği ile vurulan kişi öldü - Son Dakika


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