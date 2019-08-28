Son Dakika Haberleri: Burdur'da avcılara denetimler sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Burdur'da avcılara denetimler sürüyor

1 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur'da 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışma yapıldı.

Burdur'da avcılara denetimler sürüyor, System.String[]
BURDUR (İHA) – Burdur'da 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sırasında 20 avcı kontrol edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliği av koruma ekipleri hafta sonu denetimlerini sürdürdü.

Av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışması yapıldı. Çalışma sırasında 20 avcı kontrol edildi. Avcıların, belgelerinin tam ve eksiksiz olduğu bildirildi. - BURDUR
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor
Şüpheli ölüm Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da avcılara denetimler sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]