Burdur'da avcılara denetimler sürüyor
1 saat önce
BURDUR (İHA) – Burdur'da 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
BURDUR (İHA) – Burdur
'da 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sırasında 20 avcı kontrol edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar
Şefliği av koruma ekipleri hafta sonu denetimlerini sürdürdü.
Av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışması yapıldı. Çalışma sırasında 20 avcı kontrol edildi. Avcıların, belgelerinin tam ve eksiksiz olduğu bildirildi. - BURDUR
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor Şüpheli ölüm Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi