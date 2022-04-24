BURDUR'DA AYDİLGE KONSERİ - Son Dakika
Üye Girişi

BURDUR'DA AYDİLGE KONSERİ

24.04.2022 11:20

BURDUR Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde pop sanatçısı Aydilge sahne aldı.

BURDUR Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde pop sanatçısı Aydilge sahne aldı. Şeker Meydanı'ndaki konseri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile Burdurlular ilgiyle izledi. Burdurlular, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aydilge'ye söylediği şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Aydilge konserde elinde Türk bayrağı ile birlikte katılanlarla İzmir Marşını da seslendirdi. Konserde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Biz yurtta ve dünyada barış ilkesi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye mecburuz. Çünkü sözümüz var. Cumhuriyeti bize emanet etti, daha doğrusu siz gençlere emanet etti. Lütfen bu sorumluluğunuzun farkında olun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun dedi.

YORUMLAR
500
Kırşehir Valiliğinden 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Kırşehir Valiliğinden 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama 25 bin çocukla 'bayram' sevinci 25 bin çocukla 'bayram' sevinci

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Aydilge, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA AYDİLGE KONSERİ - Son Dakika


Son Dakika
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: BURDUR'DA AYDİLGE KONSERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement