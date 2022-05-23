Burdur'da aydınlatma direğine çarpan tırı kullandığı öne sürülen çocuk yaralandı

Burdur'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan tırı kullandığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.
Tomruk yüklü 42 AIK 282 plakalı tır, Isparta-Burdur kara yolu Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınlarında yoldan çıkarak refüjdeki direğe çarptı.
Beton aydınlatma direğinin devrildiği kazada, aracı kullandığı öne sürülen K.K. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tır ve direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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