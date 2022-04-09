Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı adliyede - Son Dakika
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Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı adliyede

09.04.2022 16:48
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı adliyede

Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi'nde dönerci işleten eşini tüfekle vurduktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Serhan S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis gözetiminde adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Öte yandan, bir çocuk annesi olan Nurcan S'nin cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.

Burç Mahallesi'nde dün eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S, eşi Nurcan S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı adliyede
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı adliyede

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Atatürk Caddesi, Burdur, Polis, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı adliyede - Son Dakika


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