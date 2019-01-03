Burdur'da Azerbaycan Uyruklu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
15 dakika önce
Burdur'un Tefenni ilçesinde bıçaklanan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Burdur
'un Tefenni
ilçesinde bıçaklanan Azerbaycan
uyruklu kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), Tefenni- Çavdır
kara yolu Beyköy
yol ayrımında bulundukları araçta H.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cabbarova bıçaklandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
H.A. gözaltına alındı, Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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