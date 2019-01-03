Son Dakika Haberleri: Burdur'da Azerbaycan Uyruklu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Burdur'da Azerbaycan Uyruklu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

15 dakika önce

Burdur'un Tefenni ilçesinde bıçaklanan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Burdur'da Azerbaycan Uyruklu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Burdur'un Tefenni ilçesinde bıçaklanan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), Tefenni- Çavdır kara yolu Beyköy yol ayrımında bulundukları araçta H.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cabbarova bıçaklandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.A. gözaltına alındı, Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Tefenni, Burdur, Azerbaycan, Güncel
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