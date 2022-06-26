Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı

26.06.2022 13:47
Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde şiddetli yağışın ardından balçıklaşan alanda mahsur kalan 100 koyundan 96'sı kurtarıldı, 4'ü telef oldu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde şiddetli yağışın ardından balçıklaşan alanda mahsur kalan 100 koyundan 96'sı kurtarıldı, 4'ü telef oldu.

Bölgede dün etkili olan yoğun sağanakla yüksek kesimlerden gelen sel suları Karataş Gölü'ne doldu.

Bu sırada gölün suyunun çekildiği Bahçeözü mevkisinde koyunlarını otlatan Orhan Arıkan'ın 100 koyunu, selin etkisiyle balçıklaşan alanda mahsur kaldı.

Kendi çabalarıyla alandan çıkan Arıkan, köylülerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Arıkan, köy sakinlerinin de yardımıyla 50 koyununu kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli araç ve halatlarla 46 koyunu balçıklı alandan çıkardı.

Hayvanlardan 4'nün telef olduğu belirlendi.

YORUMLAR
500
Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı Yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı Yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı İSTANBUL - Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı İSTANBUL - Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:50:54. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement