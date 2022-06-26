Kendi çabalarıyla alandan çıkan Arıkan, köylülerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Arıkan, köy sakinlerinin de yardımıyla 50 koyununu kurtardı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı - Son Dakika

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