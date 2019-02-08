Son Dakika Haberleri: Burdur'da Bedelli Askerler Yemin Etti

Burdur'da Bedelli Askerler Yemin Etti

1 saat önce

Burdur'da bin 156 bedelli asker yemin etti.

Burdur'da Bedelli Askerler Yemin Etti, System.String[]
Burdur'da bin 156 bedelli asker yemin etti.

Binbaşı Maaruf Kışlasında temel eğitimlerini tamamlayan 10. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende asker Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti.

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, kışlaya ilk katılan ve eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan askerlere belgelerini takdim etti.

Tutucu, törende yaptığı konuşmada, "Bu yeminle sizler ileride ihtiyaç duyulduğunda milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından resmi geçidi tamamlayan askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:32 Kaynak: AA

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