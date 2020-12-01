Burdur'da Belediyeden evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Burdur'da Belediyeden evi yanan aileye yardım

Burdur Belediyesi, merkeze bağlı Askeriye köyünde çıkan yangında evleri zarar gören aileye yardım eli uzattı.

Burdur Belediyesi, merkeze bağlı Askeriye köyünde çıkan yangında evleri zarar gören aileye yardım eli uzattı. Belediye, geçen Kurban Bayramı'nda çıkan yangında evi, samanlık ve ahırı kullanılamaz hale gelen Hidayet Yalçın'a soba ve buzdolabı yardımında bulunuldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de aileyle telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Başkan Ercengiz, "Çok şükür evi toparlamışsınız. Allah beterinden korusun. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı. Yalçın da yardımdan dolayı Ercengiz'e teşekkür etti.

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