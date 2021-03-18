Burdur'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi.

Susuz köyüne getirilen G.C'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan genç kızın kabrine çiçek ve kırmızı duvak bırakıldı.

Törene G.C'nin yakınlarının yanı sıra CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayla ilgili tutuklanan E.Y'nin emniyetteki ifadesinde, "G.C. benim hakkımda sosyal medyada sahte hesaplar açtı. Bu hesaplardan bazı fotoğraflar paylaşarak beni rezil etti. Parka uyarmak için çağırdım. Bana, 'Sen ne kadar kapatırsan kapat, ben yine hesap açar, seni rezil ederim.' deyince bir anlık sinirle öldürdüm." dediği öğrenildi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta dün, G.C'nin öldürülmesiyle ilgi E.Y. (19) tutuklanmıştı.