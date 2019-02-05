Burdur'da Bin 300 Kişi Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu

Burdur'un Bucak ilçesinde, Pazar gecesinden bu yana bin 300 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Pazar gecesinden bu yana bin 300 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vali Hasan Şıldak, "Bin 300 vatandaşımız sudan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz şikayetlerden dolayı etkilendi. Bunların 821'i ayakta tedavi edildi, 466'sı müşaade altında tutuldu ve taburcu edildi. 18 hastanın ise tedavisi devam ediyor"



Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde son üç günde bin 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Başvuruların artması üzerine içme suyundan numune alınarak incelemeye gönderildi.



İçme suyunda salgın ihtimali üzerine önlem alındı



İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesinde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı.



Hastalara ziyaret



Burdur Valisi Hasan Şıldak, beraberinde Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermet Aygören, Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi ve ilçede bulunan birim amir ve müdürleriyle birlikte Bucak Devlet Hastanesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle yatan hastaları ziyaret etti, çocuk hastalara oyuncak verdi. Bucak Devlet Hastanesi ziyaretinden sonra Bucak Kaymakamlığına geçen Şıldak, burada Kaymakamlık toplantı salonunda birim amirleri ile basına kapalı bir saatin üzerinde toplantı yaparak alınan ve alınacak tedbirler hakkında görüştü.



"Bin 300 kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuru var"



Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, "Pazar gecesinden itibaren şu ana kadar devam eden vatandaşlarımızın ilçemizde bulunan hastanelere bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvuruları söz konusu. Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Sağlık Kuruluşumuz ve gerekli tüm birimler dünden bu yana tüm taramalarını yaptılar tedbirlerini aldılar. Şu ana kadar hastanelerimize başvuran vatandaşlarımızın hayati tehlikesi veya risk altında bulunan hastamız mevcut değil. Dün itibariyle 2 içme suyu deposu ve şebekesinde tahliye işlemi ve süper klorlama işlemi gerçekleştirildi. İçme suyundan olabileceğini düşündüğümüz bir salgın ile karşı karşıyayız. Bugün de Mehmetakif, Fatih, Yenimahalle, Barbaros ve Saniye Mahallesi'ndeki vatandaşları etkileyen bir enfeksiyon söz konusu. Şu saat itibariyle bin 300 vatandaşımız sudan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz şikayetlerden dolayı etkilendiği, bunların 821'nin ayakta tedavi edildi, 466'sı müşaade altında tutuldu ve taburcu edildi. 18 hastanın ise tedavisi devam ediyor" dedi.



"2 sondaj suyunu devre bıraktık"



Şıldak, "Bugün itibariyle ilçeye su temin edilen 2 su sondajına aşırı yağışlardan kaynaklı yüzey sularının suya ve sondaj suyuna karışmasından kaynaklı bir kirlenme olduğunu bunun dün alınan numune sonuçlarıyla ortaya konulduğu ve suda bakteri ürediğini bununda şebeke suyuna dahil olmasıyla birlikte olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz. 2 sondaj suyunu devre bıraktık. Yeni hasta girişlerimiz azaldı" ifadelerini kaydetti.



"Vatandaşlara önerimiz suyu kaynatın"



İlçede tüm tedbirlerin aldığını kaydeden vali Şıldak, "İçme suyunda kirlenmenin önlenmesi için etkili bir klorlama çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızı şebeke suyunun kullanmaları konusunda 2 gün daha dikkatli kullanmaları konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlarımız içilecek ve kullanılacak olan suyu kaynattıktan sonra kullansınlar ve içsinler. Ayrıca sokaklarda bulunan çeşmelerden de su içilmemesini istiyoruz. Tuvalet ve el hijyenine dikkat edilmesi ve açık yerlerden sokaklarda bulunan çeşmelerden su içilmemesi konusunda uyarmak istiyorum" diye konuştu.



Burdur Valisi Hasan Şıldak Bucak'ta sudan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. - BURDUR

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