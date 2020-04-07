Burdur'da bir belde karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'da bir belde karantinaya alındı
6 saat önce
Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailede korona virüs tespit edilmesi üzerine belde karantina altına alındı.
Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailede korona virüs tespit edilmesi üzerine belde karantina altına alındı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çavdır İlçemize bağlı Söğüt Beldemizde bir ailede covid 19 vakası tespit edilmiş olup ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:21 Kaynak: İHA
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