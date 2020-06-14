Burdur'da bir kadın asma yaprağı topladığı bahçede ölü bulundu - Son Dakika

İki çocuk annesi Palvan'ın, yaprak toplamak için çıktığı duvardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadının cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadından haber alamayan eşi İsmail Palvan, kontrol için gittiğinde karısını bahçede hareketsiz yatarken buldu.

Gülay Palvan (56) asma yaprağı toplamak için babasının Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki bahçesine gitti.

Burdur 'un Yeşilova ilçesinde bir kadın, asma yaprağı toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak

Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı