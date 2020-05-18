Burdur'da bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı - Son Dakika

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren Büşra K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alaattin Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Büşra K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Büşra K, eşi Hüseyin K'yi sırtından bıçakladı.

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