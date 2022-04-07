Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

07.04.2022 18:25
Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafların avukatları ile öldürülen Hatice Işık'ın yakınları hazır bulundu.

Sanık R.T. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

R.T savunmasında, savcının mütalaasını kabul etmediğini belirterek, "Bir yıldır cezaevindeyim. Keşke beni öldürselerdi de bunu yapmasaydım. Vicdan azabı duyuyorum." dedi.

Maktulün yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık R.T'ye "kasten öldürme suçunu" işlediğinin sabit olması nedeniyle müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Maktulün ailesinin Avukatı Süleyman Uysal, kararın ardından adliye önünde gazetecilere, karardan memnun olduklarını söyledi.

Cinayete kurban giden Hatice Işık'ın geri gelmeyeceğini vurgulayan Uysal, hiçbir indirim olmaksızın sanığa müebbet hapis cezası verilmesinin ailenin acısını bir nebze dindirdiğini ifade etti.

Uysal, kararın bu şekilde uygulanmasının Türkiye'deki kadın cinayetleri davaları acısından önemli olduğunu dile getirerek, "İndirimsiz verilen müebbet hapis cezaları cinayet suçunu işleyecek olanları caydırma açısından örnek teşkil edecektir. Lütfen rica ediyoruz, kadına karşı şiddet bitsin artık. Kadınlar insandır, kadınlar eşimiz, arkadaşımız, annemiz, her şeyimizdir. İnsanların bu bilince erişerek kadınlara davranması gerekiyor. Bizler, aileyle buruk ama sevinçliyiz." diye konuştu.

Maktulün babası Bayram Varkal da adaletin tecelli etmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Maktulün annesi Nazife Varkal ise "Adalet yerini buldu ama benim yavrum geri gelmeyecek." dedi.

Olay

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, 28 Nisan 2021'de iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Bu sırada şarküteride bulunan Işık'ın eşi saldırganın tüfeğini elinden almıştı. Olayın ardından kaçan R.T. yakalanıp tutuklanmıştı.

Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hatice Işık, Mahkeme, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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