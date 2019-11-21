Son Dakika Haberleri: Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

6 saat önce

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu, System.String[]

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüt beldesindeki kahvehaneye gelen müşteriler iş yeri sahibi Vedat Özcan'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özcan'ın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vedat Özcan, Çavdır, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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