Üye Girişi
Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı - Son Dakika

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

12.02.2022 23:32
Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.

Gazi Caddesi'ndeki bir dönerciye gelen 4 kişiden biri, dışarıdaki masada döner yedikten sonra iş yerinin camına tabure fırlattı.

Cam kırıkları vücutlarına isabet eden 2 çalışan yaralandı. Şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, iş yeri sahibiyle önceden husumeti olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı
Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

YORUMLAR
500

Burdur, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 23:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement