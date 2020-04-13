Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'da bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İlyas köyünde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılarak başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantinaya alındı.
Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Testi pozitif çıkan kişi Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:48 Kaynak: AA
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