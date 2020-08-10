Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, merkeze bağlı Kozluca köyünde 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve 49 temaslının bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Köyün kontrol altına alınarak görevli personel haricinde giriş çıkışlarının kapatılacağı ve vakalarla teması tespit edilenlerin 14 gün ev karantinasına alınacağı belirtilen açıklamada, "Bu süreç içinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına, alınan kararlara uyulmadığının tespiti halinde ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.