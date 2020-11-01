Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükyaka köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok