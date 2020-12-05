Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyü, vaka artışının kontrol altına alınamamasından dolayı karantinaya alındı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyü, vaka artışının kontrol altına alınamamasından dolayı karantinaya alındı. Edinilen bilgilere göre, Bucak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 25 pozitif vaka ve 29 temaslı kişi olmasından dolayı ikinci bir emre kadar karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kapatıldı. Kuşbaba köyü, Bucak Kaymakamlığı ve Jandarma koordinesinde kapatıldı. Bucak Belediyesi iş makinelerinin yardımı ile giriş çıkışlar kontrol altına alındı. - BURDUR

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana 'o çocuk senden değil' dedi

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi

312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak

Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi