Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'da bir köy karantinaya alındı
28.02.2021 20:57
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Karamanlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde Kovid-19 vaka ve temaslılarında artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
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