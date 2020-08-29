Burdur'da bir köy karantinaya alındı, iki köyde karantina kaldırıldı

BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Çuvallı köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Çuvallı köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Merkeze bağlı iki köyde ise karantina kaldırıldı. Yeşilova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Çuvallı köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış, Çuvallı köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 28/08/2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29/08/2020 saat 00: 00'dan itibaren köy karantinası başlamıştır" denildi.Merkeze bağlı Kozluca ve Hacılar köyündeki karantinalar, yeni vakalara rastlanmaması sonucu kaldırıldı.



Koronavirüs, Yeşilova, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:00 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Burdur'da bir köy karantinaya alındı, iki köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

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