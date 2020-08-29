Burdur'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Çuvallı köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sayısının artması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:31 - Kaynak: AA
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