Burdur'da bir köyde 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde bir köyde 3 mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çamlık köyündeki Hacıbağ, Kavaklı ve Narlı mahallelerinde, 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, köy halkından farklı hanelerde yaşayan 22 kişinin de pozitif vakalarla temaslı olduğu tespit edildi.

Salgınının kontrol altına alınması amacıyla köyün 3 mahallesinin, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına ve görevli personel hariç giriş çıkışlara kapatılmasına karar verildi.