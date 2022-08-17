Belirlenen serada yapılan aramada 52 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Burdur 'da bir seraya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da serada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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