Vakıf binasından elektronik eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Vakıf binasından elektronik eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı

31.08.2022 16:14
Vakıf binasından elektronik eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı

Burdur'da bir vakıf binasından 7 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince çaldıkları malzemeyle yakalandı.

Burdur'da bir vakıf binasından 7 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince çaldıkları malzemeyle yakalandı. Şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos Pazar günü Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir vakıf binasından 7 bin lira değerinde elektronik eşya çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin B.Ş., M.B. ve K.I. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, 24 Ağustos Çarşamba günü çaldıkları malzemeyle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.I., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.Ş. ve M.B., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

YORUMLAR
500
Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak
Kaynak: İHA

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vakıf binasından elektronik eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
15:02 Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: Vakıf binasından elektronik eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement